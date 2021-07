Bundesbildungsministerin ist für Präsenzpflicht nach den Sommerferien

Das Wetter: Überwiegend freundlich, Höchstwerte 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am frühen Vormittag gebietsweise Nebel, sonst freundlich bei 23 bis 27 Grad. In der Nacht später Regen, Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Montag Wetterbesserung mit besonders viel Sonne im Süden bei 27 bis 31 Grad. Am Dienstag Schauer und Gewitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 08:00 Uhr