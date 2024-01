Bundesbeauftragter für Schiene ruft zu Einigung

Berlin: Am ersten Tag des Lokführer-Streiks bei der Bahn hat der Bundesbeauftragte für den Schienenverkehr, Theurer, die Beteiligten dazu aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Theurer sagte im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix, der Tarifkonflikt müsse schnell beendet werden, damit er nicht auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen werde. In der vergangenen Nacht hatte der Ausstand im Personenverkehr der Deutschen Bahn begonnen. Das Unternehmen hat einen Notfahrplan eingerichtet. Wie es heißt, kann im Fernverkehr lediglich jeder fünfte Zug fahren. Nicht von dem Streik betroffen sind in Bayern die privaten Betreiber, wie Agilis oder die Bayerische Oberlandbahn.

