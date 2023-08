Bundesbeauftragter fordert mehr Rechte für Patienten bei ärztlichen Behandlungsfehlern

Berlin: Wer Opfer von ärztlichen Behandlungsfehlern geworden ist, soll in Zukunft leichter Anspruch auf Entschädigung erhalten. Der Patientenbeauftragte des Bundes, Schwartze, sagte dem Hessischen Rundfunk, im Moment lasse sich der Beweis für einen Behandlungsfehler fast nicht erbringen. Künftig solle deshalb schon der Nachweis einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit ausreichen. Gutachter der Krankenkassen haben im vergangenen Jahr in gut 3.200 Fällen ärztliche Behandlungsfehler mit gesundheitlichen Schäden für Patienten festgestellt. In rund 2.700 Fällen war der Fehler auch nachweislich Ursache für den Schaden - nur dann haben Personen Aussicht auf Schadensersatz. Um die Patientensicherheit zusätzlich zu stärken, fordert der Medizinische Dienst zudem eine Meldepflicht für besonders schwerwiegende, aber vermeidbare Fehler. Dazu gehören Patienten- und Seitenverwechslungen oder auch unbeabsichtigt zurückgebliebene Fremdkörper nach Operationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 21:00 Uhr