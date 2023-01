Bundesbeauftragte fordert Gesetzesänderung gegen Altersdiskriminierung

Kurzmeldung ein/ausklappen EKD bekennt sich zu Mitverantwortung für Verbrechen an Sinti und Roma

Berlin: Die Evangelische Kirche in Deutschland bekennt sich zu ihrer Mitverantwortung für die Verbrechen an Sinti und Roma in der NS-Zeit. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus sagte, die evangelische Kirche habe sich daran beteiligt, Menschen zu verraten und sie der Verfolgung und der Vernichtung auszuliefern. Außerdem kündigte die EKD-Vorsitzende anlässlich des Jahrestags der Gründung des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma einen verstärkten Einsatz gegen heutige Diskriminierungen der Minderheit an. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma würdigte die Erklärung der EKD als historisch. Diese setze damit ein starkes Zeichen gegen den seit Jahrhunderten tief in der Gesellschaft verankerten Antiziganismus und stärke das Bewusstsein in Kirche und Gesellschaft für die in der Nazi-Zeit 500.000 ermordeten Sinti und Roma in Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 16:00 Uhr