Bundesbauministerin Hubertz will Baukosten halbieren

Berlin: Um den Wohnungsmangel zu bekämpfen, will Bundesbauministerin Hubertz die Baukosten für Gebäude halbieren. In der "Bild am Sonntag" nannte sie das ein sehr ambitioniertes Ziel. Erreichen will sie es unter anderem über mehr serielle Vorprodukte - etwa vorgefertigte Wände. So könnten nach Einschätzung der SPD-Ministerin 30 bis 40 Prozent der Kosten eingespart werden. Statt bei beispielsweise 5.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter könne man dann bei 2.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter landen. // STOP // Außerdem will Hubertz den Anstieg der Bodenkosten bremsen - zum Beispiel mithilfe von neuen Erbpacht-Modellen. Erfreut zeigte sich die Ministerin darüber, dass die Baugenehmigungen derzeit wieder anziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 06:00 Uhr