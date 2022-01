Bundesbauministerin Geywitz will Häuser seriell bauen lassen

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbauministerin Geywitz will mit seriell gefertigten Häusern für die von der Ampel-Regierung versprochenen Neubauten sorgen. Dem BR sagte die SPD-Politikerin, dabei würden Module eingesetzt, die anderswo gefertigt würden. Vor Ort müssten nur noch die Bodenplatte gesetzt und die Module zusammengebaut werden. Das Verfahren mache Bauprozesse schneller, reduziere Baulärm und vermeide lange Bauzeiten in Innenstädten. Außerdem sprach sich die Bauministerin dafür aus, nicht genutzte Gewerbeimmobilien in Wohnungen umzuwandeln, um weiterer Flächenversiegelung entgegenzuwirken. In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, für den Bau von 400.000 neuen Wohnungen zu sorgen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.01.2022 14:00 Uhr