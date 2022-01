Bundesbauministerin Geywitz will Häuser "seriell" bauen lassen

Politiker und Experten diskutieren Quarantäneregeln

Berlin: Der Expertenrat der Bundesregierung zur Corona-Lage kommt heute zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Die Politiker erwarten sich dabei vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen am Freitag auch Hinweise darauf, ob und wie sie die Quarantäne- und Isolationsregeln für Omikron-Infizierte und ihre Kontaktpersonen verkürzen können. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger warnte im BR vor Risiken. Wenn Leute zurück an den Arbeitsplatz geschickt würden, die noch infektiös sind, wäre das kontraproduktiv, so der Freie-Wähler-Chef. Laut Bayerns Gesundheitsminister Holetschek geht es darum, zwischen Infektionsschutz und Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur abzuwägen. Die leitenden Krankenhausärzte fordern beispielsweise eine verkürzte Isolations- und Quarantänezeit für ihr Personal. Die Leute würden zwingend gebraucht, so Verbandschef Weber. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen lehnt das ab. Das öffne Omikron zu viele Türen, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 09:00 Uhr