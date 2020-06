Bundesbankpräsident sieht Wirtschaft auf gutem Weg

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: In der Corona-Krise sieht Bundesbankpräsident Weidmann die deutsche Wirtschaft auf einem guten Weg. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte Weidmann, nach dem stärksten Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik gehe es wieder aufwärts. Die Wirtschaft erhole sich aber nur langsam. Für den Fall einer Insolvenzwelle im Herbst habe die Politik genügend Spielraum geschaffen, um Unternehmen und Beschäftigte erneut zu unterstützen. Weidmann rechnet nicht damit, dass die Preise in diesem Jahr steigen. Es werde zwar weniger produziert, zugleich sei aber die Nachfrage gesunken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 07:00 Uhr