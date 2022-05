Bundesbankpräsident fordert mehrere Zinserhöhungen durch EZB

G7-Energieminister wollen Stromversorgung ohne Kohle

Berlin: Die G7-Länder haben sich darauf verständigt, die Stromgewinnung aus der Kohle zu beenden - allerdings ohne ein konkretes Datum zu nennen. In der Abschlusserklärung des G7-Energieministertreffens heißt es lediglich, die Stromversorgung solle bis 2035 überwiegend dekarbonisiert werden. Die G7-Staaten bekannten sich außerdem allgemein zu mehr Ambitionen in der Klimapolitik. So sollen etwa Finanzhilfen für ärmere Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, bis 2025 verdoppelt werden. Bundesklimaschutzminister Habeck sprach von einem starken Signal. Es müsse sich hier zwar niemand einreden, stolzer Vorreiter des Klimaschutzes zu sein. Aber man versuche aufzuholen, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen sei. Bundesumweltministerin Lemke sagte, dies sei - so wörtlich - "kein verzagtes Weiter-So, sondern ein mutiges Jetzt-erst-Recht".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2022 17:00 Uhr