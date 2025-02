Bundesbank verzeichnet Rekordverlust für 2024

Frankfurt am Main: Die Bundesbank verzeichnet einen Rekord-Verlust für das vergangene Jahr. Das Minus lag nach Angaben der Notenbank bei 19,2 Milliarden Euro. Es ist das erste Defizit seit 1979. Hintergrund ist die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Sie hat in den vergangenen Jahren zu steigenden Zinsen an den Finanzmärkten und zu höheren Zinsausgaben der Notenbanken geführt. Die Einnahmen konnten damit nicht Schritt halten. Präsident Nagel zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Bundesbank mittelfristig wieder Gewinne ausweisen wird.

