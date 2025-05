Bundesbank geht nicht von Wachstum der deutschen Wirtschaft aus

Mini-Wachstum zu Jahresbeginn war laut Bundesbank nur ein Strohfeuer: Ihrer Einschätzung nach ist die deutsche Wirtschaft in den vergangemnen drei Monaten in etwa auf der Stelle getreten. Allerdings macht sich in den Unternehmen aber offenbar Hoffnung auf bessere Zeiten breit. So stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex, das wichtigste Konjunkturbarometer hierzulande, den fünften Monat in Folge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 18:15 Uhr