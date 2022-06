Bundesbank befürwortet höheres Rentenalter

Frankfurt/Main: Die Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung könnte nach Einschätzung der Bundesbank das System der gesetzlichen Rente langfristig stabilisieren. In ihrem Monatsbericht schreibt die Bank, die Simulationen bis 2070 zeigten, dass durch ein höheres Rentenalter der Druck auf die Finanzen spürbar nachlassen würde. Zwar stiegen der Beitragssatz und die Bundesmittel immer noch erheblich, langfristig gesehen aber deutlich geringer als bei unverändertem Rentenalter. In vielen Ländern der EU, so die Bundesbank, sei inzwischen das Renten-Eintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt. Die Ampelkoalition hatte vereinbart, das Mindestrentenniveau von 48 Prozent dauerhaft zu sichern. Rentenkürzungen oder eine Anhebung des Renteneintrittsalters schlossen sie aus.

