Bundesaußenminister Maas spricht den Demonstraten in Belarus seinen Respekt aus

Nachrichtenarchiv - 13.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bundesaußenminister Maas hat den gewaltfrei protestierenden Gegnern des autoritären Staatschefs Lukaschenko in Belarus seinen Respekt ausgesprochen. So viel Haltung, Mut und Würde zu zeigen angesichts der massiven Unterdrückung - das verdiene allergrößten Respekt, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für heute haben Lukaschenkos Gegner zu neuen Massenprotesten aufgerufen. In der Hauptstadt Minsk ist ein Marsch geplant, der auch der Oppositionellen Maria Kolesnikowa gewidmet ist, die sich in U-Haft befindet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 02:00 Uhr