Bundesaußenminister geht nicht davon aus, alle Menschen retten zu können

In Tokio werden die Paralympics eröffnet

Tokio: Die Paralympischen Spiele in Tokio werden zur Stunde eröffnet. In der japanischen Hauptstadt laufen aktuell die Athleten zur Zeremonie ein. Für die Paralympics wurden die Corona-Bedingungen erneut erschärft. So soll noch mehr getestet werden als ursprünglich geplant, denn in Tokio gilt derzeit der Corona-Notstand. Die Eröffnungsfeier zum Auftakt findet vor leeren Rängen statt. Fahnenträger für Deutschland sind Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radfahrer Michael Teuber. Insgesamt umfasst das deutsche Team 133 Athletinnen und Athleten. Wie schon bei den Olympischen Sommerspielen sind mit Ausnahme einiger Schulkinder keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.08.2021 13:45 Uhr