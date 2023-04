Bundesaufträge sollen laut Heil nur noch an tariftreue Unternehmen gehen

Meldungsarchiv - 09.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil geht davon aus, dass der Mindestlohn zum Januar kommenden Jahres deutlich steigt. Die anhaltend hohe Inflation sowie die ordentlichen Tariferhöhungen müssten sich auch im Mindestlohn niederschlagen, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Im Sommer werde die Mindestlohnkommission ihm einen Vorschlag machen. Außerdem will Heil zum Januar ein Gesetz auf den Weg bringen, wonach Aufträge des Bundes nur an Firmen vergeben werden dürfen, die sich an Tarifverträge halten. Wenn der Staat Steuergeld ausgibt, dann dürften davon nicht länger Unternehmer profitieren, die ihre Leute nicht ordentlich bezahlten, betonte der Arbeitsminister. Auf ein solches Tariftreuegesetz hatten sich die Ampel-Parteien schon im Koalitionsvertrag verständigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 06:00 Uhr