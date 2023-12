Bundesarbeitsministerium lehnt Änderungen am Bürgergeld-Beschluss ab

Berlin: Das Bundesarbeitsministerium hat Forderungen aus FDP und CSU nach Änderungen bei der bereits beschlossenen Erhöhung des Bürgergeldes zurückgewiesen. Nach Angaben eines Sprechers gibt es keine Pläne, die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung des Regelsatzes zum 1. Januar 2024 nicht vorzunehmen. Zuvor hatte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai in einem Zeitungsinterview gefordert, das Bürgergeld neu zu bewerten. Die geplante Erhöhung sei nicht mehr angemessen, so Djir-Sarai. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Söder. Er sagte dem Magazin Stern, die Ampel-Koalition müsse die vorgesehene Erhöhung um ein Jahr verschieben und völlig neu ansetzen. Hintergrund ist der Haushaltsstreit in der Bundesregierung. Die Ampel muss für den Etat nächsten Jahres eine Finanzierungslücke in zweistelliger Milliardenhöhe schließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 17:00 Uhr