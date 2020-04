Bundesarbeitsminister Heil verteidigt Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat die vorsichtige Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen verteidigt. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", würden die Infektionszahlen wieder hochschießen, wäre das "gesundheitlich und wirtschaftlich das Schlimmste", was passieren könne. Heil betonte, es werde alles getan, um noch in diesem Jahr eine Trendwende zu schaffen, sodass die Wirtschaft wieder durchstarten kann. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf einen Fahrplan geeinigt, der unter anderem vorsieht, dass erste Geschäfte ab Montag wieder öffnen können. FDP, AfD und Wirtschaftsverbänden gehen die Lockerungen nicht weit genug.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 02:00 Uhr