Bundesanwaltschaft stellt Verfahren zu Anschlag von Hanau ein

EU-Gipfel berät über den Ukraine-Konflikt mit Russland

Brüssel: Olaf Scholz nimmt heute zum ersten Mal als Bundeskanzler an einem offiziellen EU-Gipfel teil. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Umgang mit der Corona-Variante Omikron und die Impfskepsis in mehreren EU-Staaten. Während zum Beispiel in Bulgarien nicht einmal 30 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, sind es in Portugal fast 90 Prozent. Eine besonders wichtige Rolle beim Gipfeltreffen werden außenpolitische Themen wie die Flüchtlingssituation an der polnisch-belarussischen Grenze und der Ukraine-Konflikt mit Russland spielen. Angesichts der angespannten Lage plädiert der luxemburgische Außenminister Asselborn für eine Rückkehr zum diplomatischen Dialog mit Moskau. Im BR sagte er, es sei extrem ernst, das Zerwürfnis mit Russland sei zerstörerisch und so könne das nicht weitergehen. Die EU befürchtet einen russischen Angriff auf die Ukraine, die Regierung in Moskau streitet das ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 11:00 Uhr