Bundesanwaltschaft lässt zwei Rechtsextremisten festnehmen

EU-Gipfel steht vor harten Verhandlungen über Wiederaufbaufonds

Brüssel: Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder steht eine schwierige Auseinandersetzung an - vor allem über den Wiederaufbaufonds für die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Länder. Laut CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer liegen die Positionen noch weit auseinander. In einem Interview sagte sie, es brauche ein wirklich schnelles Signal geschlossener Handlungsfähigkeit in Europa. Luxemburgs Regierungschef Bettel forderte ebenfalls Kompromisswillen, jeder müsse ein bisschen Wasser in seinen Wein gießen, erklärte er. Widerstand gegen das 750 Milliarden Euro schwere Hilfspaket kommt vor allem aus den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Österreich. Sie sind dagegen, dass ein Großteil der Summe nicht zurückbezahlt werden muss. Auseinandersetzungen werden auch darüber erwartet, wofür genau das Geld verwendet werden soll. Das Treffen findet unter deutscher Ratspräsidentschaft statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 07:00 Uhr