Bundesanwaltschaft lässt wegen Terrorverdachts Wohnungen durchsuchen

Deutsche Sicherheitsbehörden gehen mit Großrazzia gegen eritreische Regierungsgegner vor: Wegen Terrorverdachts wurden heute Morgen 19 Objekte in ganz Deutschland durchsucht - drei davon in Bayern. Die Bundesanwaltschaft wirft 17 Beschuldigten die Gründung oder Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Das Ziel der international vernetzten Gruppe sei der Sturz der Regierung in Eritrea.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 26.03.2025 11:00 Uhr