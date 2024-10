Bundesanwaltschaft lässt mutmaßlichen Terroristen festnehmen

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat einen Mann wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, dass es sich um einen Libyer handelt, dessen Wohnung in Bernau bei Berlin durchsucht wurde. Er soll der Terrororganisation IS angehören. Nach Angaben der israelischen Botschaft in Berlin hatte der Mann einen Anschlag auf die diplomatische Vertretung geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 23:00 Uhr