Bundesanwaltschaft klagt Reichsbürger wegen geplanter Lauterbach-Entführung an

Nachrichtenarchiv - 23.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Generalbundesanwalt erhebt Anklage gegen fünf mutmaßliche Reichsbürger. Ihnen werden Pläne für einen Umsturz und für die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorgeworfen. Nach Angaben der Karlsruher Behörde sollen sich die Beschuldigten wegen Gründung oder Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verantworten. Das Gericht muss die Anklage nun prüfen. Einem Teil der Angeklagten, bei denen es sich um vier Männer und eine Frau handelt, werden darüber hinaus weitere Straftaten wie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder Terrorismusfinanzierung zur Last gelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2023 18:00 Uhr