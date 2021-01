Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen früheren islamistischen Kämpfer an

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat einen Syrer wegen Kriegsverbrechen in seinem Heimatland angeklagt. Wie Deutschlands oberste Anklagebehörde mitteilte, soll der Islamist mit einem Maschinengewehr bewaffnet an Kämpfen gegen die Truppen von Machthaber Assad beteiligt gewesen sein. In einer eroberten syrischen Stadt verteilte er demnach an Kampfgenossen Wohnungen, deren Eigentümer zuvor vertrieben worden waren. Der Verdächtige war im vergangenen Sommer in Potsdam festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 13:15 Uhr