Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Hauptangeklagten im Lübcke-Prozess

Bayern verschärft Regeln für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten

München: In Bayern gilt ab morgen eine Testpflicht für Menschen, die aus ausländischen Corona-Risikogebieten in den Freistaat kommen. Das Kabinett hat beschlossen, dass alle Einreisenden entweder schon beim Grenzübertritt einen aktuellen negativen Befund vorweisen oder innerhalb von 48 Stunden zum Abstrich gehen müssen. Die Testzentren an den Flughäfen oder die kommunalen Zentren stünden dazu bereit, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die Getesteten müssen ihre Ergebnisse demnach spätestens 72 Stunden nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt mitteilen. Ausnahmen gelten beispielsweise für Berufspendler. Ministerpräsident Söder begründete die Verschärfung damit, dass der Urlaub nicht zum Risiko werden dürfe. Zum Problem werden könnte, dass einige kommunale Testzentren inzwischen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. So verweisen etwa die Behörden in München und Augsburg bereits an private Dienstleister und Hausärzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 17:00 Uhr