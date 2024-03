Bundesanwaltschaft ermittelt zu Brandanschlag nahe Tesla-Werk

Grünheide: Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Brandanschlag nahe der Tesla-Autofabrik in Brandenburg an sich gezogen. Es bestehe ein Anfangsverdacht der verfassungsfeindlichen Sabotage und der gemein­schaftlichen Brandstiftung, teilte die Karlsruher Behörde zur Begründung mit. Unbekannte hatten am Dienstag auf einem Feld Feuer an einem Strommast gelegt. Dadurch wurde die Energieversorgung des Tesla-Werks unterbrochen. Neben dem Elektroautobauer sind auch ein Logistikzentrum von Edeka und zehntausende Anwohner von dem Stromausfall betroffen. Nach Tesla-Angaben muss die Produktion in Grünheide bis voraussichtlich Ende nächster Woche ruhen. Zu der Brandstiftung hat sich eine als linksextrem eingestufte Organisation bekannt, die sich als "Vulkangruppe Tesla abschalten" bezeichnet.

