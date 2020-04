Bundesanwalt erhebt Anklage nach Anschlag von Halle

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Ein halbes Jahr nach dem Anschlag von Halle an der Saale hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Attentäter vor dem Oberlandesgericht Naumburg erhoben. Ihm werden zweifacher Mord sowie versuchter Mord in mehreren Fällen vorgeworfen. Der Mann hatte am 9. Oktober versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Synagoge von Halle ein Massaker zu verüben. Als er an der Eingangstür scheiterte, erschoss er erst eine 40 Jahre alte Passantin und dann einen 20 Jahre alten Mann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 19:45 Uhr