Bundesamt warnt vor Salmonellen in Süßware "Halva"

Bayern freut sich über Welterbetitel für Bad Kissingen

München: Die bayerische Staatsregierung hat sehr erfreut auf die Auszeichnung von Bad Kissingen als Welterbe reagiert. Kunstminister Sibler sprach von großartigen Nachrichten für Bad Kissingen und das gesamte Kulturland Bayern. Die unterfränkische Stadt habe mit einer Mischung aus gelebter Tradition und Moderne überzeugt. Am Nachmittag hatte die Unesco entschieden, dass Bad Kissingen, Baden-Baden und Bad Ems zusammen mit acht weiteren europäischen Kurorten als Welterbe ausgezeichnet werden, darunter Spa in Belgien, Karlsbad in Tschechien und Montecatini in Italien. Der Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Pfeil, sagte, mit seiner mondänen Architektur von Max Littmann und von Friedrich von Gärtner gehöre Bad Kissingen eindeutig zu diesen klangvollen Namen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 20:15 Uhr