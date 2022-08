Bundesamt: Kein Hinweis auf Strahlung in Saporischja

Feuerwehr registriert neue kleine Brände am Berliner Grunewald

Berlin: Die Lage am Sprengplatz im Berliner Grunewald bleibt angespannt. Wie die Feuerwehr in der Früh mitgeteilt hat, wurden bei einer Patrouille am Rande des Sperrgebietes wieder einzelne Brände gesichtet. Dabei war auch eine kleine Explosion zu hören. Immer wieder würden Glutnester aufflammen, so ein Sprecher. Die Einsatzkräfte versuchen, die Brände vom Rand des Sperrkreises aus zu löschen. Die Autobahn A115 bleibt vorerst gesperrt. Heute sollen die Temperaturen am Sprengplatz erneut überprüft werden: Wenn sie dauerhaft unter 60 Grad bleiben, könnte der Sperrkreis verringert werden. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2022 09:15 Uhr