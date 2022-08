Bundesamt: Kein Hinweis auf freigesetzte Radioaktivität durch ukrainisches AKW

Olivia Newton-John ist tot

Sacramento: Olivia Newton-John ist tot. Die britische Popsängerin und Schauspielerin ist im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben. Als "Sandy" wurde Newton-John 1978 in dem Musical "Grease" an der Seite von John Travolta weltberühmt. Als Sängerin eroberte sie mit Songs wie "Physical" und "You’re the One That I Want" die Hitparaden. Allein in den USA schafften es 14 ihrer Singles in die Top-Ten. Sie gewann vier Grammys und war neben ihrer Paraderolle in "Grease" etwa mit Gene Kelly in "Xanadu" zu sehen.

