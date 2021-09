Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor radioaktiv belasteten Pilzen

Das Wetter in Bayern: Im Süden Regen, in Franken auch sonnig

Das Wetter in Bayern: Im Süden örtlich gewittrige Regenfälle, später in Unterfranken zum Teil auch sonnig, Höchstwerte 17 bis 22 Grad. In der Nacht an den Alpen noch Regen und Gewitter, Tiefstwerte um 10 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten; meist trocken, nur am Sonntag Schauer. Höchstwerte 16 bis 22, am Sonntag kühler bei 14 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 13:00 Uhr