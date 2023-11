Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor Paranüssen

Salzgitter: Kinder, Schwangere und stillende Mütter sollten nach Empfehlung des Bundesamts für Strahlenschutz keine Paranüsse essen. Diese könnten ungewöhnlich hohe Mengen an radioaktivem Radium enthalten. Paranussbäume wachsen in den tropischen Regenwäldern Südamerikas und haben ein sehr feines Wurzelgeflecht. So nehmen sie das im Boden enthaltene Radium auf. Für Erwachsene sei der Verzehr von Paranüssen in Maßen unbedenklich, sagte BfS-Präsidentin Paulini. Bei Kindern aber könne die gleiche Menge zu einer deutlich höheren Strahlendosis führen, weil sich das Radium in Zähnen und Knochen einlagert. Ungeborene Kinder und Säuglinge könnten den radioaktiven Stoff über Plazenta und Muttermilch aufnehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2023 13:45 Uhr