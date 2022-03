Bundesamt für Strahlenschutz sieht geringe Gefährdung für Deutschland

Moskau will Fluchtkorridore in der Ukraine einrichten

Moskau: Russland hat einen neuen Vorschlag für die Einrichtung von Flucht-Korridoren in der Ukraine gemacht. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mitteilte, soll in den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy ab 8.00 Uhr unserer Zeit erneut eine Waffenruhe gelten. Die meisten der Fluchtwege verlaufen demnach aber wieder durch Russland oder Belarus. Dies lehnte der ukrainische Präsident Selenskij bisher ab. Er sagte in seiner täglichen Videobotschaft, anstelle einer Vereinbarung über sichere Fluchtkorridore habe die Ukraine gestern russische Panzer, russische Grad-Raketen und russische Minen bekommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.03.2022 02:00 Uhr