Bundesamt für Bevölkerungsschutz zufrieden mit Verlauf des Warntags

Habeck befürchtet keinen Blackout bei Stromversorgung

Johannesburg: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter als gesichert an. Bei seiner Reise in Südafrika sagte er, es seien keine Blackout-Szenarien wegen möglicher Unterversorgung zu befürchten. Es seien alle Kapazitäten am Netz und Deutschland sei sogar in der Lage, Frankreich mit Strom auszuhelfen. Habeck räumte allerdings ein, dass Cyber-Angriffe in diese Szenarien nicht einbezogen seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 17:00 Uhr