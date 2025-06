Bundesamt für Bevölkerungsschutz will mehr Schutzplätze schaffen

Bundesamt will eine Million Schutzplätze schaffen: Mit Blick auf die wachsende Sorge, Russland könne in einigen Jahren ein Nato-Land angreifen, will der Chef des Bevölkerungsschutzes schnell mehr Schutzräume in Deutschland schaffen. Ralph Tiesler sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass neue Bunkeranlagen viel Geld und Zeit kosten würden. Deshalb sollen schon vorhandene Tunnel, U-Bahnhöfe, öffentliche Tiefgaragen und Keller umfunktioniert werden. In den Schutzräumen soll es Nahrung, Toiletten und vielleicht Feldbetten geben. Tiesler stellte in Aussicht, dass das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Sommer ein entsprechendes Konzept vorstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 05:00 Uhr