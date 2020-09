Bundesamt für Bevölkerungsschutz räumt Probleme bei Warntag ein

München: Der erste bundesweite Probealarm hat in Teilen Bayerns für Verwunderung gesorgt. Die amtlichen Warn-Apps reagierten teilweise nicht und an manchen Orten gab es keinen Sirenen-Alarm, wie zum Beispiel in München. Dazu sagte ein Feuerwehrsprecher, dass es in der Landeshauptstadt schon seit vielen Jahren gar keine Sirenen mehr gibt. Sie seien nach dem Ende des Kalten Kriegs nach und nach abgebaut worden. In München seien aber Warn-Apps wie Nina und Katwarn aktiv gewesen. Auch in den sozialen Netzwerken äußerten sich viele Nutzer erstaunt über ausgebliebene Warnungen. Es habe nicht überall geklappt, so eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und zum Teil sei das Warnsystem auch überlastet gewesen, deshalb sei es zu Verzögerungen gekommen. Die Katastrophenschutzbehörden haben den Ernstfall mit einem bundesweiten Warntag geprobt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.09.2020 12:45 Uhr