Bundesamt fordert mehr Schutz vor UV-Strahlen an Kitas und Schulen

28.07.2023 10:00 Uhr

Berlin: Das Bundesamt für Strahlenschutz hat die Kommunen aufgefordert, vor allem Kinder und Jugendliche besser vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Es müsse zum Standard werden, dass es auf Schulhöfen und in Kitas Schattenplätze gebe, sagte die BfS-Präsidentin, Paulini, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch der Sportunterricht in der prallen Sonne "sollte dringend überdacht werden". Kinder seien bei Strahlung viel empfindlicher als Erwachsene, so Paulini. Sie sprach sich darüber hinaus auch für allgemeine UV-Schutzmaßnahmen aus. In anderen Ländern gebe es schon Modellprojekte, zum Beispiel mit öffentlichen Sonnencremespendern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 10:00 Uhr