Bundesagentur sieht keine Alarmzeichen für den Arbeitsmarkt

Mietpreisbremse gilt für fünf weitere Kommunen in Bayern

München: Die Mietpreisbremse gilt nun in fünf weiteren bayerischen Kommunen. Das teilte das Justizministerium in München mit. Demnach unterliegen in Oberbayern jetzt Marktschellenberg, Oberaudorf und Trostberg der Preisbremse. Sie greift auch für Herzogenaurach in Mittelfranken und Stockstadt in Unterfranken. Die Mietpreisbremse gilt mittlerweile für 208 Städte und Gemeinden in Bayern - das ist etwa jede zehnte Kommune. Die Vorschrift besagt, dass Vermieter bei der Neuvermietung einer Wohnung nicht mehr als zehn Prozent auf die ortsübliche Miete aufschlagen dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2023 17:00 Uhr