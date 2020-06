Bundesagentur gibt Erwerbslosenzahlen für Mai bekannt

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Vormittag die Erwerbslosenzahlen für den Mai bekannt. Experten rechnen damit, dass die Zahlen erneut gestiegen sind, wenn auch nicht so stark wie im April. Damals stieg die Zahl der Arbeitslosen um 300.000. Das schrittweise Hochfahren der Wirtschaft kommt im Mai noch nicht vollständig zum Tragen, da die Zahlen bis Mitte des Monats erhoben wurden. Die Corona-Krise trifft auch den bayerischen Arbeitsmarkt hart. Einer Umfrage des ifo-Instituts zufolge will jedes fünfte Unternehmen Stellen abbauen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 09:45 Uhr