Bundesagentur für Arbeit muss laut Nahles Hilfen vereinfachen

Kurzmeldung ein/ausklappen Rock-Ikone Tina Turner ist tot

Küsnacht: Die Rock-Ikone Tina Turner ist tot. Wie ihr Management mitteilte, starb die Sängerin gestern nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht in der Nähe von Zürich. Turner feierte in den 60er und 70er Jahren eine Reihe von Hits. Nach dem Ende ihrer Ehe, die von Gewalt geprägt war, stürmte sie mit Titeln wie "What's Love Got to Do With It", "We Don't Need Another Hero" und "Private Dancer" in den 80ern im Alleingang erneut die Charts.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2023 02:00 Uhr