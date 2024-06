Bundesagentur für Arbeit: "Frühjahrsbelebung kommt nicht in Fahrt"

Nürnberg: In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sank die Zahl der Erwerbslosen von April auf Mai um 27.000 - auf gut 2,7 Millionen. Die Quote liegt bundesweit bei 5,8 Prozent. Der Rückgang fiel vergleichsweise gering aus, so die Bundesagentur, die Frühjahrsbelebung sei in diesem Jahr nicht richtig in Fahrt gekommen. Auch in Bayern fällt die Belebung demnach schwächer aus als üblich: Im Mai waren hier rund 270.000 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank innerhalb eines Monats leicht auf 3,5 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 11:15 Uhr