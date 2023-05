Bundesagentur: Fachkräfte-Situation in der Pflege bleibt angespannt

Kurzmeldung ein/ausklappen Überdurchschnittlich hohe Schulabbrecher-Quote:: Hof runder Tisch

Hof: In der fränkischen Stadt gibt es soviele Schulabrecher wie sonst nirgends. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung liegt die Abbrecherquote in Hof bei 27 Prozent und das ist im bundesweiten Vergleich Spitze. Nach Einschätzung von Oberbürgermeisterin Döhla ist die hohe Abbrecherquote darauf zurückzuführen, dass viele Schüler aus stark belasteten Familien kämen. Außerdem fehle es in Hof an Lehrern und Sozialpädagogen. Mit einem Runden Tisch will Döhla das Problem nun angehen. Dafür hofft sie auch auf finanzielle Hilfen vom Freistaat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2023 08:00 Uhr