Bundesagentur appelliert an Arbeitgeber auszubilden

Nürnberg: Am Rande der Vorstellung der Arbeitslosenzahlen hat Agenturchef Scheele an die Arbeitgeber appelliert, trotz der Corona-Krise auszubilden. Konkret bat er darum, zum Start des neuen Ausbildungsjahr im Herbst Lehrlinge einzustellen. Es werde eine Zeit nach der Krise geben. Dann würden wieder viele Fachkräfte gebraucht, so Scheele. Zwar gibt es nach seinen Angaben derzeit mehr Lehrstellen als Bewerber. Wegen der Krise befürchtet er aber, dass viele Firmen frei werdende Ausbildungsplätze dennoch nicht neu besetzen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 12:00 Uhr