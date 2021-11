Bundesärztekammer-Präsident Reinhardt will mehr 2G im öffentlichen Leben

Nachrichtenarchiv - 01.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat sich angesichts steigender Corona-Zahlen für mehr 2G ausgesprochen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF schlug er einen "Dreiklang" vor: Zum einen fordert er, dass in größeren Teilen des gemeinsamen Lebens, etwa in Museen oder der Gastronomie nur noch Geimpfte und Genese Zutritt erhalten sollten. Für den Arbeitsplatz hält er eine 3G-Regel für sinnvoll - ähnlich wie in Italien. In Altenheimen muss nach seiner Auffassung außerdem sehr intensiv getestet werden. Reinhardt spricht sich außerdem für eine Reaktivierung der Impfzentren aus, um dort Booster-Impfungen nach Alter gestaffelt vorzunehmen. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn fordert, die Impfzentren für die Auffrischungsimpfungen wieder hochzufahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2021 09:00 Uhr