Bundesärztekammer fordert Lockerungsplan für Ende Februar

Söder rät im Ukraine-Konflikt zur Überprüfung von Freund-Feind-Denken

Berlin: In der Ukraine-Krise will nun auch Kanzler Scholz mit Kreml-Chef Putin reden. Er hat angekündigt, in Kürze nach Moskau zu reisen. Einen Termin nannte Scholz allerdings nicht. Zunächst will er nächsten Montag zu Gesprächen nach Washington fliegen. CSU-Chef Söder hat Scholz dazu aufgerufen, Alt-Kanzlerin Merkel zu Rate zu ziehen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Söder, niemand habe so einen guten Einblick in die russische Politik wie sie. Insgesamt rät der CSU-Chef dazu, dass die EU und die Nato geschlossen gegenüber Moskau auftreten. Dabei müsse man sich aber auch in die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten hineindenken - und das Freund-Feind-Denken aus dem Kalten Krieg überprüfen. Heute will sich der türkische Präsident Erdogan bei einem Besuch in Kiew bemühen, in dem Konflikt zu vermitteln. Ankara unterhält enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 09:00 Uhr