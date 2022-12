Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesärztekammer fordert dauerhaftes Böllerverbot zu Silvester

Berlin: Die Bundesärztekammer fordert ein dauerhaftes Böllerverbot an Silvester. Ihr Präsident Reinhardt sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren gute Erfahrungen mit einem Böllerverbot gemacht." Dies müsse nun dauerhaft und umfassend kommen. Ein solches Feuerwerksverbot hatte es in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie gegeben. Die - Zitat - "ungeregelte Knallerei" passe nicht mehr in die Zeit. Sie sei schlecht für Umwelt und Klima und führe immer wieder zu schweren Verletzungen. Jährlich sind es in Deutschland rund 8.000. Die Verletzungen durch das Feuerwerk bedeuteten eine starke zusätzliche Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken, die ohnehin schon seit Monaten am Limit arbeiteten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2022 06:15 Uhr