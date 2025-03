Bundesärztekammer drängt Schwarz-Rot zu Cannabis-Verbot

Heute vor einem Jahr ist die Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland eingeführt worden: Die Bundesärztekammer fordert jetzt, die Freigabe wieder abzuschaffen. Organisations-Präsident Reinhardt nannte es einen Irrglauben, dass mit der Legalisierung Gesundheitsschäden reduziert werden. Es sei unverantwortlich, diese Fakten zu unterschlagen und nicht zu handeln, so Reinhardt in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Bundesärztekammer-Präsident bezieht sich auf Daten unter anderem aus Kanada, wo der Konsum seit Jahren legal ist. Dort zeige die Cannabis-Abhängigkeit ein deutlich höheres Sterberisiko, so Reinhardt. Das Kiffen ist seit dem 1. April 2024 für Volljährige in Deutschland legal - unter bestimmten Voraussetzungen. In den Koalitionsverhandlungen drängt vor allem die CSU darauf, die Legalisierung wieder zurückzunehmen.

