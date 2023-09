Bundes- und landesweit geteiles Echo auf Söders Entscheidung im Fall Aiwanger

Berlin: Bundesweit hat die Entscheidung Söders im Fall Aiwanger ein geteiltes Echo ausgelöst. So hält etwa der FDP-Vorsitzende Lindner den Umgang des bayerischen Ministerpräsidenten mit den Vorwürfen für hochproblematisch. Im ARD-Sommerinterview warf er Söder vor, seine eigene politische Zukunft mit der von Aiwanger zu verbinden. Eine klare Position des Freie Wähler-Vorsitzenden sowie Reue und Entschuldigung würden derweil weiter fehlen. Auch Bundesinnenministerin Faeser hielt Söder vor, aus schlichtem Machtkalkül heraus zu handeln. In Bayern reagierten die Freien Wähler zufrieden auf die Nachricht. Die Staatssekretärin im Kultusministerium, Stolz, bezeichnete Söders Vorgehen als einzig richtig. Kritik kam hingegen von der Opposition. Bayerns SPD-Chef von Brunn betonte, es sei ein trauriger Tag für das Ansehen Bayerns in Deutschland und der Welt. Die AfD-Politikerin Ebner-Steiner sprach von einem absehbaren Schritt. Ohne die Freien Wähler als Mehrheitsbeschaffer sei Söder machtlos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 20:00 Uhr