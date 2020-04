Bundes- und Landespolitiker mahnen in Crona-Krise zu Geduld

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch Bundes- und Landespolitiker haben davor gewarnt, zu schnell aus den Corona-Maßnahmen auszusteigen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, dank der großen Disziplin der Bürger gebe es bei den Infektionszahlen einen Silberstreif am Horziont. Sollten die Beschränkungen aber zu früh aufgehoben werden, wären all diese Opfer möglicherweise umsonst. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann warnte vor einer zweiten Infektionswelle, die dann gesellschaftlich und wirtschaftlich noch schwerer zu verkraften wäre. Bundeskanzlerin Merkel wird am kommenden Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über die weiteren Schritte in der Krise beraten. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Schulen gehen. Heute abend um 18:55 Uhr wird Bayerns Ministerpräsident Söder eine Ansprache an die Bevölkerung halten. Diese wird im live-stream auf BR24 übertragen. Bundespräsident Steinmeier spricht um 20:15 im Ersten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 13:00 Uhr