Bundes-Bildungsministerin Karliczek will vollen Unterricht nach den Ferien

Größerer Corona-Ausbruch in Göttingen

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei den Menschen für Vorsicht, Vernunft und Verantwortung in der Corona-Zeit bedankt. Es sei viel erreicht worden in diesen Monaten, sagte sie in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. Man müsse aber weiter wachsam sein. Sie hoffe, es könnten weitere Lockerungen folgen, ohne die Infektionen wieder anzufachen, so Merkel. - Unterdessen hat es in Niedersachsen einen Corona-Ausbruch gegeben. Laut Gesundheitsamt sind mehrere Familien in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen. Sie haben sich vermutlich bei größeren privaten Feiern angesteckt. Eine genaue Zahl der Infizierten steht noch nicht fest. Die Behörden prüfen nun mehr als 100 Kontaktpersonen. Darunter sind auch über 50 Kinder und Jugendliche. Betroffene Schulen sind informiert. In Niedersachsen dürfen sich maximal 10 Personen aus zwei Haushalten treffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.05.2020 16:45 Uhr