Bundes-Beauftragter Klein nennt Verhalten der documenta-Leitung "verheerend"

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt bei 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt, teils auch klar. In Oberfranken kann es etwas regnen. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Die Woche beginnt mit Wolken und Sonne, im Osten ist Regen möglich, im Allgäu und am Bodensee scheint die Sonne auch länger; 18 bis 25 Grad. Ab Dienstag immer sonniger und heißer mit bis zu 33 Grad am Mittwoch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2022 20:00 Uhr